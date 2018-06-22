Число пострадавших при взрыве газа в жилом доме в Татарстане возросло до десяти

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Десять человек пострадали в результате взрыва газа в жилом доме в Заинске, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава Татарстана.
Число пострадавших при взрыве газа в жилом доме в Татарстане возросло до десяти
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«Пострадали десять человек от взрыва, госпитализированы из них восемь человек. У двоих ситуационный стресс, они в удовлетворительном состоянии. Один из госпитализированных погиб», — сказали в ведомстве.

По словам представителя пресс-службы, два человека, включая ребёнка, находятся в тяжёлом состоянии, ещё у пятерых состояние средней степени тяжести.

Ранее стало известно, что в жилом доме в Татарстане взорвался газовый баллон. Региональная прокуратура начала проверку.

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