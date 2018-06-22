Четыре человека пострадали при взрыве газового баллона в жилом доме в Татарстане
- РИА Новости
«По последним данным, пострадали четыре человека, в том числе ребёнок», — сказал собеседник агентства.
По его словам, состояние двоих пострадавших, включая ребёнка, оценивается как тяжёлое, остальных — как средней степени тяжести.
По предварительной информации, под завалами могут находиться два человека.
Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва бытового газа в жилом доме в Челябинске.