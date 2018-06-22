Уголовное дело возбуждено после взрыва газа в жилом доме в Татарстане

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Следователи возбудили уголовное дело после взрыва газа в одном из жилых домов Заинска, сообщает пресс-служба СУ СК по Татарстану.
Уголовное дело возбуждено после взрыва газа в жилом доме в Татарстане
  • РИА Новости

«Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека)», — говорится в сообщении.

Установлено, что в момент хлопка в одной из квартир на пятом этаже рабочий проводил на крыше ремонтные работы по очистке вентиляции. От полученных травм мужчина скончался в больнице.

Кроме того, следствие будет изучать версию со слов очевидцев о том, что в одной из квартир проводились работы по установке натяжных потолков, отметили в СК.

По последним данным, в результате инцидента пострадали десять человек. Один из них скончался в больнице, трое находятся в реанимации.

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