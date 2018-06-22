В Вологодской области завели дело из-за смерти отравившейся лекарствами девочки

В Вологодской области завели уголовное дело из-за смерти отравившейся лекарствами девочки, сообщает телеканал «360» со ссылкой на сайт регионального СУ СК России.

По имеющимся данным, бабушка не проверила комнату в доме приятельницы на наличие предметов, представляющих опасность для жизни и здоровья двухлетней внучки, после чего оставила девочку без присмотра.

Ребёнок принял лекарственный препарат, оставленный на столе. Девочка скончалась в больнице.

Дело возбудили по статье «Причинение смерти по неосторожности». Устанавливаются обстоятельства инцидента.

Ранее URA.RU сообщало, что на Урале проводят проверку из-за отравления воспитанников детсада.