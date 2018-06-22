В московском метро запустили пилотный прокат аудиогидов на трёх языках

В Московском метрополитене запустили пилотный прокат аудиогидов на трёх языках — английском, китайском и русском, сообщает ФАН со ссылкой на портал мэра.

Доступно несколько маршрутов по Сокольнической, Замоскворецкой, Арбатско-Покровской и Филёвской линиям, а также ознакомительная лекция.

Взять аудиогид можно на одной из 11 стоек «Живое общение».

Как рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов, пилотный проект рассчитан на полгода. В случае успеха новую услугу введут на постоянной основе.

По словам чиновника, маршруты будут пополняться. В ближайшем будущем появятся экскурсии на немецком, испанском и французском языках.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что пробный заезд прошёл на новом участке Калининско-Солнцевской линии метро.