Пробный заезд прошёл на новом участке Калининско-Солнцевской линии метро в Москве

Пробный заезд прошёл на новом участке Калининско-Солнцевской линии Московского метрополитена, сообщает «Утро.ру».

«Нам предстоит наладить, передать в эксплуатацию оборудование, собрать документы. Мы надеемся, что уже в конце августа — начале сентября по этой ветке поедут поезда», — заявил мэр Сергей Собянин.

Маршрут продлится от «Раменок» до «Рассказовки». Между ними расположены «Мичуринский проспект», «Озёрная», «Говорово», «Солнцево», «Боровское шоссе», «Новопеределкино».

Ранее «Дни.ру» сообщала, что строительство новой линии метро в Москве могут начать после 2022 года.