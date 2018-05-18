Строительство новой линии метро в Москве могут начать после 2022 года

Строительство новой ветки Московского метрополитена могут начать после 2022 года, когда замкнётся Большая кольцевая линия, передаёт «Дни.ру».

Об этом рассказал глава Стройкомплекса Марат Хуснуллин.

Предполагается, что ветка будет расположена на востоке столицы.

Как отметил Хуснуллин, при строительстве нового пересадочного контура проектируются дополнительные съезды для создания в будущем новых радиальных направлений.

«В перспективе одна из таких веток стартует на станции «Нижегородская» и уйдёт на восток города», — уточнил он. Об этом сообщает «Утро.ру».

Маршрут возможной новой линии находится в проработке.

Ранее стало известно, что на участке метро от «Раменок» до «Рассказовки» планируют построить пять ТПУ.