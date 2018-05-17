На участке метро от «Раменок» до «Рассказовки» планируют построить пять ТПУ

На участке Калининско-Солнцевской линии Московского метрополитена от «Раменок» до «Рассказовки» планируют построить пять транспортно-пересадочных узлов, сообщает m24.

Об этом заявил мэр Сергей Собянин в своём микроблоге в сети Twitter.

По его словам, речь идёт о ТПУ Мичуринский проспект, Озёрная (станция «Очаково»), Терешково (станция «Говорово»), Боровское шоссе и Рассказовка.

Везде можно будет сделать пересадку на наземный транспорт.

Ранее президент Союза архитекторов России, главный архитектор «Метрогипротранса» Николай Шумаков в беседе с URA.RU рассказал подробности о новой ветке метро в Екатеринбурге.