Более тысячи пар сыграют свадьбу в Москве в преддверии Дня семьи, любви и верности

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Более тысячи пар планируют сыграть свадьбу в Москве в преддверии Дня семьи, любви и верности, который будет отмечаться 8 июля. Об этом сообщает m24 со ссылкой на портал мэра и правительства.
Более тысячи пар сыграют свадьбу в Москве в преддверии Дня семьи, любви и верности
  • © Агентство городских новостей «Москва»

В 2018 году праздничная дата выпадает на воскресенье — выходной для загсов. Регистрацию будут проводить только во Дворце бракосочетания в музее-заповеднике «Коломенское» и в Шипиловском отделе ЗАГС.

Остальные пары заключат браки 7 июля.

«По просьбам москвичей, которые хотели вступить в брак именно в День семьи, любви и верности, мы откроем 8 июля два городских ЗАГСа. На этот день принято 61 заявление», — пояснила начальник управления ЗАГС Москвы Ирина Муравьёва.

День семьи, любви и верности отмечается в России с 2008 года.

Ранее семейный психолог Светлана Бояринова в беседе с НСН оценила результаты опроса россиян, согласно которому 56% респондентов не хотят уравнивать официальный брак и длительное сожительство.

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