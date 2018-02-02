Эксперт прокомментировала результаты опроса россиян о браке и сожительстве
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«Я всегда говорю: «Если нет разницы, то почему бы не поставить штамп?» Этот шаг играет психологическую роль: человек решает, что он готов создать семью, что это надолго, и он может заявить об этом при свидетелях», — заявила эксперт.
По её словам, гражданский брак связан с сомнениями и страхом потерять свободу, поскольку можно в любой момент собрать чемоданы и уйти.
Как отметила Бояринова, это только психология, так как штамп в паспорте не защищает женщину от одиночества, не гарантирует, что мужчина будет заниматься с ребёнком и в случае чего платить алименты.
Эксперт добавила, что регистрация брака позволяет пойти в суд и попытаться отстоять часть совместно нажитого имущества.
Ранее «Газета.Ru» сообщала, что назван самый популярный возраст для вступления в брак в России.