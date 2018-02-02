Эксперт прокомментировала результаты опроса россиян о браке и сожительстве

Короткая ссылка
Семейный психолог Светлана Бояринова в беседе с НСН оценила результаты опроса россиян, согласно которому 56% респондентов не хотят уравнивать официальный брак и длительное сожительство.
Эксперт прокомментировала результаты опроса россиян о браке и сожительстве
  • © pixabay.com

«Я всегда говорю: «Если нет разницы, то почему бы не поставить штамп?» Этот шаг играет психологическую роль: человек решает, что он готов создать семью, что это надолго, и он может заявить об этом при свидетелях», — заявила эксперт.

По её словам, гражданский брак связан с сомнениями и страхом потерять свободу, поскольку можно в любой момент собрать чемоданы и уйти.

Как отметила Бояринова, это только психология, так как штамп в паспорте не защищает женщину от одиночества, не гарантирует, что мужчина будет заниматься с ребёнком и в случае чего платить алименты.

Эксперт добавила, что регистрация брака позволяет пойти в суд и попытаться отстоять часть совместно нажитого имущества.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что назван самый популярный возраст для вступления в брак в России.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Общество
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru