Эксперт прокомментировала результаты опроса россиян о браке и сожительстве

Семейный психолог Светлана Бояринова в беседе с НСН оценила результаты опроса россиян, согласно которому 56% респондентов не хотят уравнивать официальный брак и длительное сожительство.

«Я всегда говорю: «Если нет разницы, то почему бы не поставить штамп?» Этот шаг играет психологическую роль: человек решает, что он готов создать семью, что это надолго, и он может заявить об этом при свидетелях», — заявила эксперт.

По её словам, гражданский брак связан с сомнениями и страхом потерять свободу, поскольку можно в любой момент собрать чемоданы и уйти.

Как отметила Бояринова, это только психология, так как штамп в паспорте не защищает женщину от одиночества, не гарантирует, что мужчина будет заниматься с ребёнком и в случае чего платить алименты.

Эксперт добавила, что регистрация брака позволяет пойти в суд и попытаться отстоять часть совместно нажитого имущества.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что назван самый популярный возраст для вступления в брак в России.