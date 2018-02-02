Опрос: почти 40% россиян поддерживают инициативу приравнять сожительство к браку

Согласно данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, большинство россиян не признают браком совместное проживание мужчины и женщины без штампа в паспорте.

Как сообщает Интерфакс, совместное проживание мужчины и женщины без штампа в паспорте нормальным считают 46% россиян. В то же время 45% участников опроса заявили, что не одобряют подобных отношений.

Кроме того, большинство россиян (56%) не признают браком «отношения между мужчиной и женщиной, долгое время проживающими вместе, но не зарегистрированными как официальная семья в органах ЗАГСа». Противоположного мнения придерживаются 37% участников.

При этом 38% респондентов заявили о готовности приравнять сожительство к официальному браку, 50% выступают против.

22 января сообщалось, что в Госдуму внесён законопроект, согласно которому в Семейный кодекс России предлагается ввести понятие «фактические брачные отношения».