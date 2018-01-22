В Госдуме предложили приравнять незарегистрированные браки к официальным

В Госдуму внесён законопроект, согласно которому в Семейный кодекс России предлагается ввести понятие «фактические брачные отношения».

«Фактические брачные отношения — не зарегистрированный в установленном порядке союз мужчины и женщины, проживающих совместно и ведущих общее хозяйство. Признаками фактических брачных отношений являются: совместное проживание в течение пяти лет; совместное проживание в течение двух лет и наличие общего ребёнка (общих детей)», — приводит ТАСС документ.

Согласно инициативе, при наличии одного из этих обстоятельств союз мужчины и женщины получает статус фактических брачных отношений и влечёт наступление прав и обязанностей супругов в соответствии с семейным и гражданским законодательством.

Ранее ФАН сообщало, что депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении законопроект, упрощающий процедуру подачи заявления в загс через интернет.