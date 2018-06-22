Петербургское метро изменит режим работы в ночь на 27 июня из-за ЧМ-2018

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Петербургский метрополитен изменит режим работы в ночь на 27 июня из-за чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщает Inforeactor со ссылкой на пресс-службу.
Петербургское метро изменит режим работы в ночь на 27 июня из-за ЧМ-2018
  • РИА Новости

Эта мера необходима для обеспечения массовых перевозок пассажиров после матча на стадионе «Санкт-Петербург».

На вход станции закроются в 2:00, на выход — после того, как проследуют последние поезда с пассажирами.

Вестибюль 2 станции «Невский проспект» (выход на канал Грибоедова) закроют на вход и выход в 23:00. Для пассажиров будут открыты почти все вестибюли станций (список закрытых опубликован на сайте метрополитена).

Пройти на станции можно будет по жетонам или проездным билетам.

Ранее Newinform сообщало, что Московский метрополитен выпустил коллекцию одежды, посвящённую ЧМ-2018.

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