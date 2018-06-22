В День памяти и скорби, 22 июня, в Хабаровске почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны.

Были возложены цветы к Вечному огню. В церемонии принял участие губернатор Вячеслав Шпорт, члены краевого правительства, представители военного командования, ветераны, местные жители. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Также стало известно, что акция «Свеча памяти» состоялась в Тюмени. Её провели на Исторической площади, передаёт kp.ru.

Ранее сообщалось, что более 50% граждан России почтят память советских воинов в День памяти и скорби.