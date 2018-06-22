Опрос: более 50% граждан России почтят память советских воинов в День памяти и скорби

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), более половины россиян 22 июня будут отмечать День памяти и скорби

В День памяти и скорби около половины наших сограждан так или иначе вспоминают о подвиге народа и жертвах войны», — говорится в исследовании.

По данным социологов, чаще всего граждане в этот день вспоминают воевавших родственников.

Из них 18% посещают кладбища, ещё 16% приходят к мемориалам и памятным местам, связанным с войной.

Как отмечает ВЦИОМ, точную дату начала Великой Отечественной войны (22 июня 1941 года) смогли назвать 69% граждан, достигших совершеннолетия.

При этом очень заметен разрыв в ответах по возрастам. В группе 18—24-летних граждан верный ответ дают только 40% опрошенных, при том что в группе 45—59-летних эта доля достигает 83%.

О встречах с ветеранами рассказали 45% респондентов, тогда как в 2014 году об этом сообщили только 35% опрошенных.

Ранее Минобороны опубликовало исторические документы о первых сражениях Красной армии в Великой Отечественной войне.