СМИ: Самозанятым в России могут расширить сферы деятельности

Самозанятым в России могут расширить сферы деятельности, сообщают «Известия» со ссылкой на определение Минюста, разработанное по поручению правительства.

Министерство предлагает отнести к этой категории физических лиц, которые занимаются предпринимательской деятельностью, основанной исключительно на личном труде.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, перед Минюстом поставили задачу дать универсальное определение работающим на себя гражданам, позволяющее им осуществлять наибольшее количество видов деятельности. Конкретные сферы работы будут определены позднее.

В пресс-службе Минэкономразвития заявили, что поддерживают позицию Минюста.

Кроме того, из пояснительной записки к законопроекту следует, что самозанятых могут полностью освободить от плановых проверок. Такая норма есть в законопроекте о госконтроле, который в настоящее время находится на рассмотрении в Госдуме.

В мае председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с НСН оценил предложение ввести налог для самозанятых.