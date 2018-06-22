СМИ: Самозанятым в России могут расширить сферы деятельности
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Министерство предлагает отнести к этой категории физических лиц, которые занимаются предпринимательской деятельностью, основанной исключительно на личном труде.
Как уточнили в пресс-службе ведомства, перед Минюстом поставили задачу дать универсальное определение работающим на себя гражданам, позволяющее им осуществлять наибольшее количество видов деятельности. Конкретные сферы работы будут определены позднее.
В пресс-службе Минэкономразвития заявили, что поддерживают позицию Минюста.
Кроме того, из пояснительной записки к законопроекту следует, что самозанятых могут полностью освободить от плановых проверок. Такая норма есть в законопроекте о госконтроле, который в настоящее время находится на рассмотрении в Госдуме.
В мае председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с НСН оценил предложение ввести налог для самозанятых.