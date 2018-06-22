СМИ: У военнослужащих Минобороны России может появиться новая парадная форма

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Министерство обороны России разработало изменения в указ президента о военной форме, сообщают «Известия».
СМИ: У военнослужащих Минобороны России может появиться новая парадная форма
  • РИА Новости

В перечень добавлено новое парадное обмундирование. Его главная особенность — однобортный китель цвета морской волны с жёстким воротником-стойкой.

Ворот дополнят исторические петличные эмблемы, выполненные шитьём золотистого цвета. Знаки имеют форму прямоугольника с выступающими основаниями. Они напоминают знаки русской гвардии образца XIX века. Эти элементы будут размещены и на обшлагах рукавов.

Генеральский китель со стоячим воротником будет украшен знаками в виде лавровой ветви золотистого цвета. В шитье используют нити с 5%-ным золотом. Флотских офицеров обеспечат эмблемой с традиционным адмиралтейским якорем.

Со времён Великой Отечественной войны парадную форму цвета морской волны шили с воротником-стойкой. Он подшивался белой тканью. Такое обмундирование можно увидеть на участниках Парада Победы, который состоялся в Москве 24 июня 1945 года. В 1960-х стойку отменили.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что новый патрульный корабль Черноморского флота провёл первые артиллерийские стрельбы.

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