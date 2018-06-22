В России могут разрешить использовать электронные кошельки для покупки алкоголя в интернете

В России могут разрешить использовать электронные кошельки для приобретения алкоголя в интернете, сообщают «Известия» со ссылкой на заключение Министерства юстиции на законопроект Минфина о реализации спиртного в сети с 2019 года.

Из отзыва следует, что в документе предлагается ограничить оплату алкоголя в интернете безналичными расчётами с использованием платёжных карт. Ведомство считает такое ограничение необоснованным, поскольку не учитываются другие способы, к примеру электронные кошельки.

В заключении также говорится, что из законопроекта неясно, когда происходит оплата: по факту доставки товара или сразу после его выбора.

Минфин частично учёл замечания Минюста и дополнил документ новыми положениями. В частности, он намерен обязать граждан расплачиваться за приобретённый в интернете алкоголь в момент доставки. Безналичный платёж поможет регулятору контролировать время прибытия спиртного и объёмы продаж.

Как заявили в пресс-службе Минздрава, они выступают за запрет дистанционной продажи алкогольной продукции, в первую очередь именно в целях защиты здоровья населения. В ведомстве уточнили, что продажа через интернет будет неизбежно сопровождаться показом ассортимента продукции на сайтах, а это реклама спиртного.

Ранее Nation News сообщало, что петербургское заксобрание утвердило в третьем чтении закон об ограничении продажи алкоголя в стеклянной таре во время чемпионата мира по футболу 2018 года.