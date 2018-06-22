В Красноярском крае выпустили экстренное предупреждение из-за чрезвычайной пожароопасности

Короткая ссылка
Спасатели в Красноярском крае выпустили экстренное предупреждение на пятницу, 22 июня, из-за чрезвычайной пожарной опасности пятого класса. Об этом сообщает Inforeactor.
В Красноярском крае выпустили экстренное предупреждение из-за чрезвычайной пожароопасности
  • © Nikolay Gyngazov
  • globallookpress.com

Опасные метеорологические явления могут вызвать негативные последствия на востоке Эвенкийского района.

МЧС просит проявлять особую внимательность при использовании открытого огня, особенно во время пребывания на природе, соблюдать элементарные правила пожарной безопасности.

17 июня спасатели также предупреждали о повышенной пожарной опасности в Красноярском крае.

Также URA.RU сообщало, что на Ямале разработали маршруты патрулирования в связи с запретом разводить костры в лесу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Общество
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить