В Красноярском крае выпустили экстренное предупреждение из-за чрезвычайной пожароопасности

Спасатели в Красноярском крае выпустили экстренное предупреждение на пятницу, 22 июня, из-за чрезвычайной пожарной опасности пятого класса. Об этом сообщает Inforeactor.

Опасные метеорологические явления могут вызвать негативные последствия на востоке Эвенкийского района.

МЧС просит проявлять особую внимательность при использовании открытого огня, особенно во время пребывания на природе, соблюдать элементарные правила пожарной безопасности.

17 июня спасатели также предупреждали о повышенной пожарной опасности в Красноярском крае.

Также URA.RU сообщало, что на Ямале разработали маршруты патрулирования в связи с запретом разводить костры в лесу.