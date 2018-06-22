В Красноярском крае выпустили экстренное предупреждение из-за чрезвычайной пожароопасности
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Опасные метеорологические явления могут вызвать негативные последствия на востоке Эвенкийского района.
МЧС просит проявлять особую внимательность при использовании открытого огня, особенно во время пребывания на природе, соблюдать элементарные правила пожарной безопасности.
17 июня спасатели также предупреждали о повышенной пожарной опасности в Красноярском крае.
Также URA.RU сообщало, что на Ямале разработали маршруты патрулирования в связи с запретом разводить костры в лесу.