Спасатели предупредили о повышенной пожарной опасности в Красноярском крае

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Главное управление МЧС России по Красноярскому краю предупредило о повышенной пожарной опасности в регионе, сообщает Inforeactor.
Спасатели предупредили о повышенной пожарной опасности в Красноярском крае
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По данным спасателей, благоприятная для возникновения пожаров погода сохранится в течение понедельника, 18 июня.

На востоке Эвенкийского района ожидается чрезвычайная пожарная опасность пятого класса. В связи с этим в МЧС напоминают о соблюдении предосторожностей при работе с открытым огнём. Также не рекомендуется бросать окурки в траву и разводить костры за городом.

Ранее URA.RU сообщало, что на Ямале разработали маршруты патрулирования в связи с запретом разводить костры в лесу.

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