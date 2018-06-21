Мосгорсуд признал законным второй приговор Уильяму Браудеру
- РИА Новости
«Приговор оставить без изменения», — заявила одна из судей коллегии.
Отмечается, что теперь приговор считается вступившим в законную силу.
В конце 2017 года Уильям Браудер был заочно осуждён в России к девяти годам заключения за неуплату налогов и намеренное банкротство предприятия «Дальняя степь».
30 мая Браудер был задержан в Мадриде. Он был отпущен после дачи показаний.
Ранее Браудер призвал Интерпол заморозить членство России в организации после того, как в международном правоохранительном учреждении согласились вернуться к вопросу о его выдаче российским властям.