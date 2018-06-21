Мосгорсуд признал законным второй приговор Уильяму Браудеру

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Мосгорсуд признал законным второй приговор основателю фонда Hermitage Capital Уильяму Браудеру, передаёт РИА Новости.
Мосгорсуд признал законным второй приговор Уильяму Браудеру
  • РИА Новости

«Приговор оставить без изменения», — заявила одна из судей коллегии.

Отмечается, что теперь приговор считается вступившим в законную силу.

В конце 2017 года Уильям Браудер был заочно осуждён в России к девяти годам заключения за неуплату налогов и намеренное банкротство предприятия «Дальняя степь».

30 мая Браудер был задержан в Мадриде. Он был отпущен после дачи показаний.

Ранее Браудер призвал Интерпол заморозить членство России в организации после того, как в международном правоохранительном учреждении согласились вернуться к вопросу о его выдаче российским властям.

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