Мосгорсуд признал законным второй приговор Уильяму Браудеру

Мосгорсуд признал законным второй приговор основателю фонда Hermitage Capital Уильяму Браудеру, передаёт РИА Новости.

«Приговор оставить без изменения», — заявила одна из судей коллегии.

Отмечается, что теперь приговор считается вступившим в законную силу.

В конце 2017 года Уильям Браудер был заочно осуждён в России к девяти годам заключения за неуплату налогов и намеренное банкротство предприятия «Дальняя степь».

30 мая Браудер был задержан в Мадриде. Он был отпущен после дачи показаний.

Ранее Браудер призвал Интерпол заморозить членство России в организации после того, как в международном правоохранительном учреждении согласились вернуться к вопросу о его выдаче российским властям.