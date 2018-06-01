Браудер потребовал от испанской полиции извинений за «незаконное задержание»
- РИА Новости
«Национальная полиция Испании должна ответить за то, что я был незаконно задержан в среду», — написал финансист в Twitter.
По его словам, если бы полицейские зашли на сайт Интерпола и ввели в поисковик его имя, то увидели бы, что «Российская Федерация не может использовать Интерпол для ареста Уильяма Браудера».
Ранее в Интерполе заявили, что ордера на арест Браудера по линии организации нет и никогда не было.
Утром 30 мая Браудер сообщил о своём задержании в Испании по запросу России. Через несколько часов его отпустили.