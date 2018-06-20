Умер заслуженный врач России Евгений Сахаров

Скончался заслуженный врач России и Татарстана Евгений Сахаров, сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства здравоохранения.

Ему был 61 год.

Похороны пройдут 22 июня на Арском кладбище.

Сахаров начинал трудовую медицинскую деятельность в качестве врача-интерна в Казанском городском психоневрологическом диспансере.

При непосредственном участии Сахарова в 1993 году впервые в России на базе Детской республиканской клинической больницы была создана клинико-психологическая служба.

Ранее сообщалось, что академик Российской академии художеств живописец Евгений Вахтангов умер на 76-м году жизни.