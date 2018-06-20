Умер заслуженный врач России Евгений Сахаров
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Ему был 61 год.
Похороны пройдут 22 июня на Арском кладбище.
Сахаров начинал трудовую медицинскую деятельность в качестве врача-интерна в Казанском городском психоневрологическом диспансере.
При непосредственном участии Сахарова в 1993 году впервые в России на базе Детской республиканской клинической больницы была создана клинико-психологическая служба.
Ранее сообщалось, что академик Российской академии художеств живописец Евгений Вахтангов умер на 76-м году жизни.