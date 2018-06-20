Экстрадированный в Россию глава ОПГ Гагиев заключён под стражу

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Обвиняемый в организации десятков заказных убийств, экстрадированный из Австрии глава организованного преступного сообщества Аслан Гагиев заключён под стражу на территории России.
Экстрадированный в Россию глава ОПГ Гагиев заключён под стражу
  • © РИА Новости

«Сегодня по ходатайству Генеральной прокуратуры Российской Федерации компетентным органом Австрийской Республики Аслан Гагиев выдан Российской Федерации и заключён под стражу», — говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета России.

По данным следствия, ОПГ Гагиева начала деятельность в 2004 году и насчитывала 50 участников. Всего на территории Московского региона и в Северной Осетии члены ОПГ совершили 60 заказных убийств.

23 члена группировки приговорены к длительным тюремным срокам, двое из них — пожизненно. Под стражей остаются 13 человек, семеро объявлены в международный розыск.

Ранее сообщалось, что в Россию из Австрии экстрадирован лидер крупной группировки Аслан Гагиев

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