Экстрадированный в Россию глава ОПГ Гагиев заключён под стражу

Обвиняемый в организации десятков заказных убийств, экстрадированный из Австрии глава организованного преступного сообщества Аслан Гагиев заключён под стражу на территории России.

«Сегодня по ходатайству Генеральной прокуратуры Российской Федерации компетентным органом Австрийской Республики Аслан Гагиев выдан Российской Федерации и заключён под стражу», — говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета России.

По данным следствия, ОПГ Гагиева начала деятельность в 2004 году и насчитывала 50 участников. Всего на территории Московского региона и в Северной Осетии члены ОПГ совершили 60 заказных убийств.

23 члена группировки приговорены к длительным тюремным срокам, двое из них — пожизненно. Под стражей остаются 13 человек, семеро объявлены в международный розыск.

Ранее сообщалось, что в Россию из Австрии экстрадирован лидер крупной группировки Аслан Гагиев.