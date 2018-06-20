В Саратовской области в крупном ДТП пострадали четыре человека
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Авария произошла в Вольском районе на трассе вблизи села Терса.
«По предварительным данным, столкнулись автомобили КамАЗ, «Газель» и Renault, в результате один человек погиб, ещё четверо, в том числе девочка четырёх лет, получили травмы», — говорится в сообщении.
Отмечается, что для освобождения пострадавших, зажатых в легковом автомобиле, привлекались спасатели.
Ранее URA.RU передавало, что в Свердловской области произошло столкновение грузовика и автобуса, перевозившего 30 детей.