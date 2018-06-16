Десять человек пострадали при опрокидывании микроавтобуса в Астраханской области
«Поступило сообщение об опрокидывании пассажирской газели (частный извоз) на границе Лиманского района и Республики Калмыкии на федеральной трассе Р – 215 «Махачкала — Астрахань»... Есть пострадавшие», — отметили в ведомстве.
Там уточнили, что «пострадали десять человек, из них два ребёнка».
«Трое человек от госпитализации отказались (2 взрослых и 1 ребёнок)», — сообщает пресс-служба.
Как рассказал РИА Новости сотрудник ГИБДД региона, водитель «газели» перепутал дорогу, а при повороте автомобиль опрокинулся в кювет.
«Один раз крутанулся и на колеса встал», — уточнили там.
В марте URA.RU передавало, что в Челябинске в ДТП с участием двух автомобилей погибли четыре человека.