Десять человек пострадали при опрокидывании микроавтобуса в Астраханской области

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По меньшей мере десять человек пострадали в результате опрокидывания пассажирского микроавтобуса в Астраханской области, сообщили в региональном управлении МЧС.

«Поступило сообщение об опрокидывании пассажирской газели (частный извоз) на границе Лиманского района и Республики Калмыкии на федеральной трассе Р – 215 «Махачкала — Астрахань»... Есть пострадавшие», — отметили в ведомстве.

Там уточнили, что «пострадали десять человек, из них два ребёнка».

«Трое человек от госпитализации отказались (2 взрослых и 1 ребёнок)», — сообщает пресс-служба.

Как рассказал РИА Новости сотрудник ГИБДД региона, водитель «газели» перепутал дорогу, а при повороте автомобиль опрокинулся в кювет.

«Один раз крутанулся и на колеса встал», — уточнили там.

В марте URA.RU передавало, что в Челябинске в ДТП с участием двух автомобилей погибли четыре человека.

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