Москалькова окажет помощь брошенному пожилому мужчине из Челябинской области

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила о своей готовности помочь пожилому мужчине, брошенному родственниками на окраине города Чебаркуль Челябинской области.
Москалькова окажет помощь брошенному пожилому мужчине из Челябинской области
  • РИА Новости

Об этом она рассказала РИА Новости.

Москалькова отметила, что её поражает жестокость людей, бросающих стариков и детей на произвол судьбы.

«Я со своей стороны, конечно, предприму все меры. Сегодня я уже написала письмо (Маргарите. — RT) Павловой, уполномоченному по правам человека (в Челябинской области. — RT), с тем чтобы она оказала помощь в устройстве этого человека в учреждение социального назначения», — рассказала Москалькова о предпринятых действиях.

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