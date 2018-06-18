В Москве женщина продала квартиру, оставив сына без крыши над головой

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14 июня Преображенский суд Москвы постановил, что 16-летний Никита будет воспитываться в семье своего дяди Андрея Мамченко, который был назначен опекуном школьника. Мать Никиты Анну ограничили в родительских правах.

Было установлено, что женщина не выполняет родительских обязанностей должным образом. Как рассказали RT близкие Анны, она страдает алкоголизмом и пропила московскую квартиру, оставив и себя, и сына без крыши над головой. Андрей Мамченко девять месяцев боролся за право оформить опеку над племянником, но Анна не собиралась отказываться от сына.

«Теперь всё будет отлично у Никиты. Я буду его законным представителем, он и в лагерь сможет поехать», — заявил RT Андрей Мамченко после заседания. Отметим, ранее мальчику предоставили путёвку в детский лагерь «Орлёнок».

Дядя подростка рассказал, что даже на одно из судебных заседаний Анна пришла в состоянии алкогольного опьянения.

«Её не пустили в суд, у неё ещё бутылка лежала в сумке. Это не мать! Судьба сына решается, а ей бутылка дороже ребёнка», — возмущается опекун.

Сам Никита, как отмечает дядя, также рад решению суда.

«Мы счастливы, мы довольны. Наконец у Никиты есть официальная защита. У него большая жизнь впереди», — заявил Андрей.

Обычная семья

Никита Ермолаев родился в неполной семье и своего отца не знал. При этом его мама до недавнего времени воспитывала мальчика должным образом. У неё была стабильная работа — больше десяти лет она делала карьеру в компании по ремонту промышленных кондиционеров. Вместе с сыном они жили в двухкомнатной квартире на северо-востоке Москвы, у них дома был хороший ремонт. Анна и Никита ездили за границу, женщина занималась образованием сына — мальчик посещал курсы при МГУ им. Ломоносова.

Всё начало меняться, когда в 2013 году Анна решила уволиться с работы. Как рассказывает сам Никита, его мама хотела добиться большего на другом месте, однако после увольнения ни на одной работе она дольше двух-трёх месяцев не задерживалась. Сводный брат Анны и опекун Никиты Андрей Мамченко рассказал RT, что пытался устроить сестру на работу, но та не соглашалась. Позже выяснилось, что на одном из новых мест она украла деньги.

Анна стала выпивать, приводить домой малознакомых мужчин. Новый опекун Никиты считает, что она знакомилась с ними на автовокзале неподалеку. Новые друзья Анны якобы приносили еду, хотя продуктов мальчик дома практически не видел. Подростку приходилось питаться в школе и в социальной столовой. Гости Анны устраивали дебоши, поднимали руку на женщину на глазах у ребёнка. Однажды один из них, изрядно напившись, разбил телефон и планшет школьника.

Никита, не желая смотреть на пьяные выходки матери и её окружения, с головой ушёл в учёбу. В его активе — десятки побед на городских олимпиадах и Всероссийской олимпиаде по истории мировой художественной культуры.

В октябре 2017 года мама Никиты вдруг пропала. Мальчик два дня сидел в квартире один без еды. На помощь пришла его подруга.

«Когда Полина — его друг и одноклассница — пришла в эту разбомбленную квартиру, увидела там Никиту, а он два дня сидел один… без денег, без еды, без телефона, вообще без всего. Полина перетащила его к себе, а родителям они наврали, что у Никиты трубу прорвало», — рассказывает дядя.

Сам Мамченко от дочери узнал, что происходит в семье его сестры. Она в соцсети увидела пост о том, что Никита остался без крыши над головой. Когда Андрей приехал за племянником, то нашёл его измождённым. Андрей понял: пора спасать мальчика.

В школе семье Андрея советовали не брать опеку над Никитой.

«Я не был готов к таким тяжёлым родам», — смеётся Мамченко, которому через полгода выходить на пенсию. Но признаётся, что очень рад пополнению в семье. Он отмечает, что племянник много помогает ему по хозяйству.

Мамченко рассказывает, что Анна обещала снять квартиру, чтобы жить в ней с сыном. Женщина, по словам опекуна, надеется, что, когда Никита вырастет, купит ей квартиру. Такой вариант, однако, не очень устраивает мальчика, который устал от поведения матери за последние несколько лет.

Незаконная сделка

После того как Анна уволилась с работы, она стала брать кредиты в сомнительных финансовых организациях. У неё накопились задолженности на сотни тысяч рублей. Коллекторы, которые пытались взыскать с женщины долги, исписали весь подъезд дома, где жила Анна с сыном, требованиями вернуть деньги. В ноябре 2016 года Анна поддалась давлению и решила продать квартиру, таким образом лишив сына жилья. В МФЦ она назвала несуществующий адрес, куда выписывается с сыном. Двухкомнатная квартира у станции метро «Щёлковская» была продана всего за 6 млн рублей.

«Их выписали в Зеленоград. Но мы проверили в домовой книге — они никуда не поступали. Через неделю их обратно прописали в эту квартиру, только теперь она уже была в ипотеке», — рассказывает Мамченко.

Дядя Никиты полагает, что за незаконной сделкой по продаже квартиры стоят недобросовестные риелторы — некая «международная банда, международный кредитный союз, который таким же образом продал ещё 400 квартир в Москве».

В настоящий момент, как сообщил Мамченко, Следственный комитет России проверяет законность сделки.

Опекун Никиты планирует продолжать борьбу за квартиру. Он отмечает, что сестра скрывала, что у неё есть брат, которому также принадлежит право собственности на недвижимость — двушка досталась Анне от их общей матери. Мамченко говорит, что, если получится отсудить свою долю, он подарит её племяннику.

«Сделку необходимо проверить»

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова следит за развитием ситуации. Ранее она призывала ускорить оформление опеки на родственника Никиты. По её словам, важно, чтобы подросток смог впоследствии получить жильё.

Уполномоченный по правам ребёнка в городе Москве Евгений Бунимович в разговоре с RT обратил внимание на несовершенство законодательства, которое позволяет продать жилплощадь, где проживающие несовершеннолетние дети не являются собственниками.

«Когда приёмные дети — другое дело, — пояснил Бунимович RT. — Требуется согласование в органах опеки и попечительства».

По его информации, органы опеки подали в суд на признание сделки с недвижимостью недействительной, однако в этой ситуации ещё предстоит разбираться.

«Если он снимается с регистрационного учёта, мало ли что он написал, что будет зарегистрирован в Подмосковье. Он несовершеннолетний, поэтому это надо будет проверить», — заявил Бунимович.

Мама Никиты рассказала омбудсмену, что общается с Никитой каждый день. Однако дядя мальчика заявляет, что на связь Анна не выходит и даже на звонки не отвечает.

В отношении сотрудников школы, не обративших внимание на мальчика, который попал в сложную жизненную ситуацию, в настоящий момент также ведётся разбирательство.