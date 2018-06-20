Активисты назвали главные жалобы детей и родителей на работу летних лагерей в России

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Павел Астахов
Дети и их родители чаще всего жалуются на качество телефонной связи на территории летних лагерей. Об этом RT сообщили в пресс-службе «Молодой гвардии Единой России» (МГЕР), активисты которой подвели первые итоги мониторинга работы детских оздоровительных лагерей.
Активисты назвали главные жалобы детей и родителей на работу летних лагерей в России
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«На основании полученных данных мы сформировали список наиболее распространённых замечаний к работе лагерей, среди которых низкий уровень подготовки досуговой программы для детей, несоответствие программы рекламному предложению лагеря, недостаточное питание отдыхающих, проблемы с источниками электроэнергии для зарядки мобильных устройств, отсутствие телефонной связи на территории летнего лагеря. Последнему пункту и дети, и их родители уделяют особенное внимание. Отмечают необходимость обеспечить качественную связь на территории летних лагерей», — цитирует пресс-служба председателя координационного совета МГЕР Дениса Давыдова.

Мониторинг детских лагерей офлайн планируется завершить до 1 августа. Горячая линия продолжит работу. По итогам исследования будет составлена карта доступности телефонной и мобильной сети. Кроме того, активисты направят обращение в Минкомсвязь России с просьбой исправить проблемы с сотовой связью и точками Wi-Fi на территории детских лагерей, а также организовать бесплатные стационарные телефоны для связи детей с родителями.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по науке и образованию Геннадий Онищенко дал советы родителям, отправляющим детей в летние лагеря.

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