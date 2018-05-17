Онищенко дал советы отправляющим детей в летние лагеря родителям

Первый зампред комитета Госдумы по науке и образованию Геннадий Онищенко в беседе с kp.ru дал советы родителям, отправляющим детей в летние лагеря.

«Родители должны дать детям возможность отдохнуть от их излишней опеки, почувствовать себя чуть-чуть взрослыми. Единственное — надо правильно подобрать одежду. Ещё не во всех регионах нашей страны в первую смену комфортная температура», — заявил Онищенко.

По его словам, по субботам и воскресеньям не стоит ехать к ребёнку как к человеку, который голодал всю неделю, и доводить его до переедания.

Кроме того, депутат обратился к представителям органов власти, отвечающим за детский отдых, и призвал их ответственно подойти к подготовке летних лагерей.

Ранее газета «Аргументы неделi» сообщала, что в Челябинской области в 2018 году планируется открыть более 800 летних лагерей.