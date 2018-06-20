В судах России могут разрешить вести аудиозапись заседаний по уголовным делам

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С 1 сентября 2019 года в судах России могут разрешить вести аудиозапись заседаний по уголовным делам, сообщают «Известия». Нововведения предусмотрены тремя президентскими законопроектами.
В судах России могут разрешить вести аудиозапись заседаний по уголовным делам
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

Комитет Госдумы по госстроительству доработал документы ко второму чтению, рассказал его председатель Павел Крашенинников.

Из пакета поправок следует, что обязательную аудиозапись судебных заседаний в первой и апелляционной инстанциях введут по аналогии с арбитражным процессом. Участники разбирательства смогут подавать замечания и на протокол заседания, как в настоящее время, и на его аудиозапись. При проведении закрытых заседаний записывать аудио не будут.

Поправки также предусматривают новые правила назначения судей для рассмотрения конкретного дела. Их будет выбирать автоматизированная система с учётом нагрузки и специализации потенциальных кандидатов.

Кроме того, расширится список наказаний для судей. Их можно будет понижать в квалификационном статусе.

В апреле адвокат, кандидат юридических наук Андрей Некрасов прокомментировал принятый Госдумой в третьем чтении законопроект, который предусматривает введение новой меры пресечения — запрета на определённые действия.

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