С 1 сентября 2019 года в судах России могут разрешить вести аудиозапись заседаний по уголовным делам, сообщают «Известия». Нововведения предусмотрены тремя президентскими законопроектами.

Комитет Госдумы по госстроительству доработал документы ко второму чтению, рассказал его председатель Павел Крашенинников.

Из пакета поправок следует, что обязательную аудиозапись судебных заседаний в первой и апелляционной инстанциях введут по аналогии с арбитражным процессом. Участники разбирательства смогут подавать замечания и на протокол заседания, как в настоящее время, и на его аудиозапись. При проведении закрытых заседаний записывать аудио не будут.

Поправки также предусматривают новые правила назначения судей для рассмотрения конкретного дела. Их будет выбирать автоматизированная система с учётом нагрузки и специализации потенциальных кандидатов.

Кроме того, расширится список наказаний для судей. Их можно будет понижать в квалификационном статусе.

В апреле адвокат, кандидат юридических наук Андрей Некрасов прокомментировал принятый Госдумой в третьем чтении законопроект, который предусматривает введение новой меры пресечения — запрета на определённые действия.