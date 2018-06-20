Суд оставил под арестом начальника отдела МЧС Кемерова по делу о пожаре в «Зимней вишне»
- Григорий Терентьев
- © Александр Патрин / РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
На заседании было принято решение оставить в силе постановление Центрального районного суда Кемерова от 28 мая о продлении ареста Терентьеву до 25 июля.
«Постановление суда первой инстанции оставлено в силе, жалоба — без удовлетворения», — заявил представитель суда.
Ранее кемеровский областной суд оставил в силе арест до 25 июля бывшего начальника Главного управления МЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова, который обвиняется в халатности и растрате по делу о пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове.