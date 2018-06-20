Суд оставил под арестом начальника отдела МЧС Кемерова по делу о пожаре в «Зимней вишне»

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Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС по городам Кемерово, Березовский и Кемеровскому району Григорий Терентьев, обвиняемый по делу «Зимней вишни», останется под арестом. Такое решение вынес кемеровский областной суд, рассмотрев апелляционную жалобу на продление ареста.
Суд оставил под арестом начальника отдела МЧС Кемерова по делу о пожаре в «Зимней вишне»
  • Григорий Терентьев
  • © Александр Патрин / РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

На заседании было принято решение оставить в силе постановление Центрального районного суда Кемерова от 28 мая о продлении ареста Терентьеву до 25 июля.

«Постановление суда первой инстанции оставлено в силе, жалоба — без удовлетворения», — заявил представитель суда.

Ранее кемеровский областной суд оставил в силе арест до 25 июля бывшего начальника Главного управления МЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова, который обвиняется в халатности и растрате по делу о пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове.

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