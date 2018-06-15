Аресты экс-руководителей МЧС и стройнадзора Кузбасса признаны законными
- Начальник Главного управления МЧС России по Кемеровской области Александр Мамонтов. © РИА Новости
Об этом сообщает Интерфакс.
Также суд до 24 августа оставил под стражей главу госстройнадзора Кемерова Танзилю Комкову. Она, по версии следствия, не приняла мер по пресечению эксплуатации здания ТРЦ «Зимняя вишня», которое было возведено без разрешения.
4 июня президент России Владимир Путин освободил от занимаемой должности Александра Мамонтова.
25 марта в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошёл пожар. Погибли 60 человек.