Источник: в результате ДТП в Крыму погибли пять человек

Короткая ссылка
Пять человек погибли в столкновении грузовика и легкового автомобиля под Симферополем.
Источник: в результате ДТП в Крыму погибли пять человек
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах Крыма.

Отмечается, что авария произошла минувшей ночью в 18 км от Симферополя.

«При столкновении грузовика с легковушкой погибли пять человек. Обстоятельства ДТП выясняются», — рассказал источник.

Главное управление МЧС по Республике Крым уточняет, что крупное ДТП произошло на трассе Симферополь — Николаевка, недалеко от села Лекарственное.

«К месту происшествия немедленно были направлены службы экстренного реагирования, в том числе оперативная группа 1-го пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы и оперативная группа специального отряда ГУ МЧС России по Республике Крым», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП с автобусом в Орле пострадали 13 человек.

В конце мая URA.RU передавало, что в Свердловской области произошло ДТП с участием грузовика и автобуса.

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Происшествия
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить