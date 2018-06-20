Источник: в результате ДТП в Крыму погибли пять человек

Пять человек погибли в столкновении грузовика и легкового автомобиля под Симферополем.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах Крыма.

Отмечается, что авария произошла минувшей ночью в 18 км от Симферополя.

«При столкновении грузовика с легковушкой погибли пять человек. Обстоятельства ДТП выясняются», — рассказал источник.

Главное управление МЧС по Республике Крым уточняет, что крупное ДТП произошло на трассе Симферополь — Николаевка, недалеко от села Лекарственное.

«К месту происшествия немедленно были направлены службы экстренного реагирования, в том числе оперативная группа 1-го пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы и оперативная группа специального отряда ГУ МЧС России по Республике Крым», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП с автобусом в Орле пострадали 13 человек.

В конце мая URA.RU передавало, что в Свердловской области произошло ДТП с участием грузовика и автобуса.