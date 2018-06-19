Милонов уточнил свои предложения по контактным зоопаркам
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- РИА Новости
«Я выступаю за то, чтобы защитить животных от негуманного отношения. Против тех, кто использует их в корыстных целях, «коробочников», попрошаек, которые используют животных», — заявил парламентарий.
По его словам, в большинстве контактных зоопарков дикие животные содержатся в неподобающих условиях.
Как отметил Милонов, нужен закон, которые не запретит такие зоосады, а обеспечит контроль их деятельности.
Ранее в Госдуме предложили меры по борьбе с безнадзорными контактными зоопарками.