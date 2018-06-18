В Госдуме предложили меры по борьбе с безнадзорными контактными зоопарками

Член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов в беседе с НСН предложил меры по борьбе со стихийными и безнадзорными контактными зоопарками.

«Контактные зоопарки — это один из ракурсов большой проблематики. Сейчас лето, пора отдыха, в связи с чем обостряется ситуация с ненадлежащей эксплуатацией животных», — заявил депутат.

По его словам, если изменения в закон будут внесены, то контактные зоопарки, находившиеся в варварском состоянии, будут уничтожены.

Как отметил Милонов, также хотелось бы обратить внимание на ситуации, когда животных просто истязают ради извлечения прибыли.

Депутат пояснил, что остаётся проблема так называемых коробочников и фотографов с дикими животными, которые работают у зоопарков и на туристических улицах.

Милонов обратился к специальному представителю президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергею Иванову с просьбой принять меры.

«Прошу Вас рассмотреть возможность разработки дополнительных правил и регулирующих актов по искоренению стихийных и безнадзорных «контактных зоопарков», фотоплощадок с животными, «диких» аттракционов по всей стране», — отмечается в обращении.

В марте в Генпрокуратуре России прокомментировали ситуацию с использованием диких животных в кальянных.