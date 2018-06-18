В Госдуме предложили меры по борьбе с безнадзорными контактными зоопарками

Короткая ссылка
Член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов в беседе с НСН предложил меры по борьбе со стихийными и безнадзорными контактными зоопарками.
В Госдуме предложили меры по борьбе с безнадзорными контактными зоопарками
  • globallookpress.com
  • © Paul Zinken/dpa

«Контактные зоопарки — это один из ракурсов большой проблематики. Сейчас лето, пора отдыха, в связи с чем обостряется ситуация с ненадлежащей эксплуатацией животных», — заявил депутат.

По его словам, если изменения в закон будут внесены, то контактные зоопарки, находившиеся в варварском состоянии, будут уничтожены.

Как отметил Милонов, также хотелось бы обратить внимание на ситуации, когда животных просто истязают ради извлечения прибыли.

Депутат пояснил, что остаётся проблема так называемых коробочников и фотографов с дикими животными, которые работают у зоопарков и на туристических улицах.

Милонов обратился к специальному представителю президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергею Иванову с просьбой принять меры.

«Прошу Вас рассмотреть возможность разработки дополнительных правил и регулирующих актов по искоренению стихийных и безнадзорных «контактных зоопарков», фотоплощадок с животными, «диких» аттракционов по всей стране», — отмечается в обращении.

В марте в Генпрокуратуре России прокомментировали ситуацию с использованием диких животных в кальянных.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Природа
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить