В России предложили создать национальную систему контроля таксистов

В России предлагают создать национальную систему по контролю за водителями такси. Соответствующее обращение (есть в распоряжении RT) вице-премьеру Максиму Акимову направил зампред Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.

По словам общественника, агрегаторы такси недостаточно контролируют время работы водителей за рулём. Например, при отключении одного сервиса после восьми часов работы таксист может запустить другой агрегатор, который воспринимает водителя отдохнувшим. Таким образом человек продолжает работу, чем создает угрозу жизни и здоровью других граждан. Кроме того, перед началом работы не проводится должный медосмотр водителей.

«Данную проблему позволит решить создание национальной системы по работе таксомоторных предприятий, которая решит вопрос медицинского контроля с помощью телемедицины. В этой системе также предлагается объединить информационные базы агрегаторов такси и таким образом предусмотреть отключение от получения заказов при отсутствии должного отдыха. При этом следует ввести возможность контролировать состояние алкогольного опьянения водителей и предотвращать ДТП на основе данных об отклонении от стандартных параметров работы», — пояснил Зотов в беседе с RT.

Он добавил, что некоторые из предлагаемых разработок уже активно используются на общественном транспорте Московской области. Контроль за системой общественник предлагает поручить Ространснадзору.

По словам Зотова, более 85% заказов такси в Москве оформляются через соответствующие агрегаторы, что говорит о важности решения вопроса.

Ранее Таганский суд Москвы арестовал на два месяца таксиста, который выехал на тротуар и допустил наезд на пешеходов на улице Ильинке.