«Не справился с управлением»: что известно о наезде такси на пешеходов в центре Москвы
- © Агентство городских новостей «Москва» / Стадник Игорь
По различным данным, от семи до восьми человек получили травмы различной степени тяжести в результате дорожно-транспортного происшествия в центре Москвы. Автомобиль въехал в группу пешеходов в районе дома 5/2 по улице Ильинке. Наезд произошёл вечером в субботу, 16 июня.
Около 18:20 мск водитель такси, принадлежащего ООО «Чекпоинт», не справился с управлением и внезапно выехал на тротуар, где сбил нескольких человек. Сразу после ДТП прохожие заставили виновника инцидента выйти из машины, после чего он попытался сбежать, но был задержан.
Водитель — 28-летний гражданин Киргизии Анарбек уулу Чынгыз — уверяет, что наезд не был преднамеренным.
Виновник аварии на Ильинке pic.twitter.com/VQDAZZXdQI— ЦОДД (@gucodd) 16 июня 2018 г.
По некоторым данным, причиной аварии стало то, что водитель уснул за рулём. Такую информацию сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
«Таксист, являющийся гражданином Киргизии, который совершил наезд на пешеходов, был трезв, он уснул за рулём», — заявил источник.
По словам собеседника агентства, мужчина легально находится в России и имеет все необходимые для работы в стране документы. Источник добавил, что, по словам водителя, он работал всю ночь и поэтому уснул, а скрыться с места происшествия он попытался, потому что испугался.
Аналогичную информацию сообщил Интерфаксу информированный источник, по словам которого водитель задремал в пробке и машинально нажал на газ, одновременно повернув руль вправо.
«Медицинское освидетельствование показало, что в организме водителя такси алкоголь отсутствовал», — рассказал источник.
По информации ГИБДД, мужчина не был пьян. Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов задержали Чынгыза и доставили его в территориальный отдел полиции для выяснения всех обстоятельств ДТП. Позднее в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело.
«Столичной полицией по факту дорожно-транспортного происшествия на улице Ильинке, в результате которого пострадали семь человек, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Водитель такси задержан в порядке ст. 91 УПК РФ», — сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.
По предварительной версии, водитель не справился с управлением транспортным средством. Виновник аварии также заявил, что совершил наезд на пешеходов непреднамеренно.
После дорожно-транспортного происшествия полиция перекрыла движение по Ильинке. Через несколько часов улицу вновь открыли для транспорта.
- Reuters
Данные о точном числе пострадавших разнятся. В Главном управлении МВД по Москве сообщили, что после ДТП за помощью обратились семь человек, тогда как в столичном департаменте здравоохранения заявили о восьми потерпевших. По информации пресс-службы депздрава, все они были доставлены в столичные больницы для проведения диагностики и оказания необходимой медицинской помощи.
«На место происшествия в течение семи минут прибыли бригады скорой помощи. На текущий момент пострадали восемь человек, семь из них в удовлетворительном состоянии, одна женщина в состоянии средней степени тяжести. Все пострадавшие в настоящее время госпитализируются в больницы Москвы для проведения диагностики и оказания медицинской помощи», — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы ведомства.
По данным источника агентства в экстренных службах Москвы, среди пострадавших двое мексиканцев, двое азербайджанцев, один украинец и несколько россиян.
В посольстве Мексики подтвердили, что в результате инцидента два гражданина страны получили лёгкие ранения.
«В связи с инцидентом, произошедшим сегодня в центре Москвы, сообщаем, что двое мексиканских граждан получили лёгкие травмы, их состояние здоровья стабильное и вне опасности», — сообщили в Twitter диппредставительства.
En relación con el incidente ocurrido hoy en el centro de Moscú, se informa que dos ciudadanas mexicanas resultaron con lesiones leves y que su estado de salud se reporta como estable y fuera de peligro.— Embamex Rusia (@EmbaMexRus) 16 июня 2018 г.
В посольстве добавили, что находятся в контакте с пострадавшими и оказывают им всю необходимую консульскую помощь.
При этом в Центре организации дорожного движения правительства Москвы сообщили, что пострадавшие в результате инцидента мексиканцы получили незначительные ушибы и не были госпитализированы.
Ситуацию с инцидентом на Ильинке взял под личный контроль мэр Москвы Сергей Собянин. «На Ильинке произошёл неприятный инцидент с такси. Водитель не справился с управлением. Пострадали несколько человек, которым уже оказана необходимая помощь. Держу ситуацию на контроле», — заявил столичный градоначальник.