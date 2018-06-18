Суд в Москве арестовал допустившего наезд на пешеходов таксиста

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Таганский суд Москвы арестовал на два месяца таксиста, который выехал на тротуар и допустил наезд на пешеходов на улице Ильинке.
Суд в Москве арестовал допустившего наезд на пешеходов таксиста
  • © Агентство городских новостей «Москва»

 Об этом сообщает РИА Новости.

«Избрать в отношении Чынгыза Анарбека уулу меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 16 августа», — сказала судья Наталья Ларина.

Как отмечается, водитель автомобиля в суде признал вину и заявил, что раскаивается. По его словам, он работал без полноценного сна много дней и из-за усталости перепутал педали газа и тормоза.

Ранее сообщалось, что полиция задержала водителя такси. В результате инцидента пострадали восемь человек. 

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