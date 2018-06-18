В Карачаево-Черкесии из-за сильных дождей произошёл сход селей

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В Карачаево-Черкесии сошли три селя после сильных дождей, сообщает Пятый канал.
В Карачаево-Черкесии из-за сильных дождей произошёл сход селей
  • АРХИВНОЕ ФОТО. © Global Look Press

Повреждено несколько автомобильных трасс. Отрезанными оказались шесть населённых пунктов, в том числе курорты Домбай и Теберда. Информации о пострадавших нет.

Автомобильное движение на повреждённых трассах восстановлено. Ремонтные работы продолжаются.

Ранее сообщалось, что в Невинномысске ввели режим повышенной готовности из-за уровня воды в реке Кубани.

7 июня URA.RU сообщало, что в Тюменской области объявили штормовое предупреждение.

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