В Невинномысске ввели режим повышенной готовности из-за уровня воды в реке Кубани

В городе Невинномысске Ставропольского края объявили режим повышенной готовности, сообщает телеканал «Звезда».

Как заявили в региональном управлении МЧС, уровень воды в реке Кубани достиг критической отметки.

Спасатели предупредили, что в районе Невинномысска возможны чрезвычайные происшествия. В ближайшее время в регионе организуют отвод воды и пункты временного размещения.

Граждан призвали проявлять крайнюю осторожность.

Ранее URA.RU сообщало, что на Ямале разработали маршруты патрулирования в связи с запретом разводить костры в лесу.