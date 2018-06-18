В Невинномысске ввели режим повышенной готовности из-за уровня воды в реке Кубани

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В городе Невинномысске Ставропольского края объявили режим повышенной готовности, сообщает телеканал «Звезда».
В Невинномысске ввели режим повышенной готовности из-за уровня воды в реке Кубани
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Как заявили в региональном управлении МЧС, уровень воды в реке Кубани достиг критической отметки.

Спасатели предупредили, что в районе Невинномысска возможны чрезвычайные происшествия. В ближайшее время в регионе организуют отвод воды и пункты временного размещения.

Граждан призвали проявлять крайнюю осторожность.

Ранее URA.RU сообщало, что на Ямале разработали маршруты патрулирования в связи с запретом разводить костры в лесу.

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