В Невинномысске ввели режим повышенной готовности из-за уровня воды в реке Кубани
- @MchsRussia
Как заявили в региональном управлении МЧС, уровень воды в реке Кубани достиг критической отметки.
Спасатели предупредили, что в районе Невинномысска возможны чрезвычайные происшествия. В ближайшее время в регионе организуют отвод воды и пункты временного размещения.
Граждан призвали проявлять крайнюю осторожность.
Ранее URA.RU сообщало, что на Ямале разработали маршруты патрулирования в связи с запретом разводить костры в лесу.