В Москве впервые за 20 лет откроют семь станций метро одновременно

Заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин заявил, что участок от «Раменок» до «Рассказовки» Калининско-Солнцевской линии Московского метрополитена должны открыть для пассажиров в конце августа — начале сентября. Об этом сообщает m24.

«Это сразу семь станций. В таком количестве одновременно Москва не сдавала метро ни разу за последние 20 лет», — отметил Хуснуллин.

Как рассказал чиновник, главная сложность для строителей состоит в протяжённости участка и большом числе станций.

Тем не менее, отметил заммэра, две станции («Мичуринский проспект» и «Рассказовка») уже передаются эксплуатирующим службам метро.

Новый участок Калининско-Солнцевской линии также включает станции «Очаково», «Говорово», «Солнцево», «Боровское шоссе» и «Новопеределкино».

Ранее интернет-издание «Реальное время» сообщало, что новую станцию метрополитена открыли в Нижнем Новгороде к чемпионату мира по футболу 2018 года.