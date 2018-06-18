В Москве впервые за 20 лет откроют семь станций метро одновременно
- © Агентство городских новостей «Москва»
«Это сразу семь станций. В таком количестве одновременно Москва не сдавала метро ни разу за последние 20 лет», — отметил Хуснуллин.
Как рассказал чиновник, главная сложность для строителей состоит в протяжённости участка и большом числе станций.
Тем не менее, отметил заммэра, две станции («Мичуринский проспект» и «Рассказовка») уже передаются эксплуатирующим службам метро.
Новый участок Калининско-Солнцевской линии также включает станции «Очаково», «Говорово», «Солнцево», «Боровское шоссе» и «Новопеределкино».
Ранее интернет-издание «Реальное время» сообщало, что новую станцию метрополитена открыли в Нижнем Новгороде к чемпионату мира по футболу 2018 года.