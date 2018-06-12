Новую станцию метро открыли в Нижнем Новгороде к ЧМ-2018

Новую станцию метрополитена открыли в Нижнем Новгороде к чемпионату мира по футболу 2018 года, сообщает «Реальное время».

Станция «Стрелка» расположена рядом со стадионом, который примет матчи турнира. Об этом рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Нижегородской области.

Расчётный пассажиропоток новой станции составит во время проведения ЧМ-2018 около 25—30 тыс. человек в сутки. После турнира — 8—12 тыс. человек в сутки.

«Если спросить жителей нашей страны, какие у них ассоциации со словом «стрелка», мы услышим много версий: от железнодорожной стрелки до стрелки часов. У нижегородцев это, безусловно, слияние Оки и Волги. А теперь ещё и станция метро», — цитирует kp.ru врио губернатора Глеба Никитина.

Ранее сообщалось, что в Москве планируют ввести в эксплуатацию 15 станций метро до конца года.