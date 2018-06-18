Эксперт прокомментировал прогнозы Топилина о росте пенсионных выплат на 8—10%

Директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в разговоре с RT прокомментировал заявление министра труда и социальной защиты Максима Топилина о том, что пенсии в России после внедрения пенсионной реформы за 5—6 лет могут вырасти на 8—10%.

«Если подходить к этому вопросу арифметически, то всё правильно. Все пенсионные деньги, которые могли пойти на выплаты, если бы осталась старая возрастная планка, теперь сохранятся для тех, кто выйдет на пенсию позже. И выплаты увеличатся, как указывает Максим Топилин, на 8—10%», — сказал Остапкович.

По словам Топилина, в министерстве исходят из того, что «в связи с повышением пенсионного возраста серьёзных изменений в показателях безработицы не будет».

«Сегодня у нас показатель безработицы меньше 5% — один из лучших в Европе. У нас такой проблемы нет. У нас нет резервной армии труда, никто не борется и не конкурирует за место. С ростом пенсионного возраста не будет давления на безработицу», — заключил он.

Ранее министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что пенсии в России после внедрения пенсионной реформы за 5—6 лет могут вырасти на 8—10%.