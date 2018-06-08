Топилин предположил, что продолжительность жизни человека может достигать 200 лет

Министр труда и соцзащиты Максим Топилин предполагает, что в организме могут быть ресурсы, позволяющие человеку прожить до 200 лет.

«Действительно, может быть, есть резервы и ресурсы в организме человека, чтобы жить, может быть, и до 150, и до 200 лет, пока мы этого не знаем, но, наверное, это может быть», — цитирует РИА Новости Топилина.

21 мая глава Минздрава Вероника Скворцова рассказала, что в будущем возраст до 30 лет будет считаться периодом детства. Позднее она рассказала, за счёт чего период детства может увеличиться до 30 лет.