Топилин заявил, что пенсии в России за 5—6 лет могут вырасти на 8—10%
- © Russian Government Press Office
- globallookpress.com
«За пять-шесть лет пенсии в реальном выражении, по нашим расчётам, должны вырасти на порядка 8—10%. Это серьёзная прибавка, такого роста реальных пенсий у нас вообще не было никогда, тем более в последние годы», — заявил Топилин.
Накануне вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о планах правительства отказаться от системы расчёта пенсий в баллах.
Ранее Топилин предположил, что продолжительность жизни человека может достигать 200 лет.