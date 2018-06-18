Топилин заявил, что пенсии в России за 5—6 лет могут вырасти на 8—10%

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Министр труда и социальной защиты Максим Топилин в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что пенсии в России в течение пяти-шести лет могут вырасти на 8—10%.
Топилин заявил, что пенсии в России за 5—6 лет могут вырасти на 8—10%
  • © Russian Government Press Office
  • globallookpress.com

«За пять-шесть лет пенсии в реальном выражении, по нашим расчётам, должны вырасти на порядка 8—10%. Это серьёзная прибавка, такого роста реальных пенсий у нас вообще не было никогда, тем более в последние годы», — заявил Топилин.

Накануне вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о планах правительства отказаться от системы расчёта пенсий в баллах.

Ранее Топилин предположил, что продолжительность жизни человека может достигать 200 лет.

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