Таможенники в Крыму пресекли ввоз с Украины коллекции монет и медалей

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Крымские таможенники совместно с пограничниками задержали коллекцию монет, медалей и значков на границе с Украиной. Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу региональной таможни.
Таможенники в Крыму пресекли ввоз с Украины коллекции монет и медалей
  • © D. Maehrmann
  • globallookpress.com

В дорожной сумке в багажном отделении автомобиля, следовавшего в Россию, было найдено 65 монет, 35 медалей и значков, а также брошь, кулон и крест, которые могут представлять историческую и культурную ценность.

По информации ведомства, гражданин Украины, который пересекал границу на этой машине, таможенную декларацию не подавал. Не было у него и разрешительных документов на ценности.

Все предметы направлены на экспертизу.

Ранее в Крыму изъяли 327 монет царской и советской чеканки.

Также RIA56 сообщало, что в Оренбургской области изъяли крупную партию янтаря.

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