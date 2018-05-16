В Оренбургской области изъяли крупную партию янтаря

На пункте пропуска через государственную границу в Орске изъяли крупную партию необработанного янтаря, сообщает RIA56 со ссылкой на Пограничное управление ФСБ России по Оренбургской области.

По имеющимся данным, мужчина пытался незаконно вывезти из страны янтарь общим весом около 10 кг. Он задержан. Партию передали представителям таможни для дальнейшего разбирательства. Проводится проверка. Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области вынесли приговор по делу о попытке кражи крупной партии янтаря.