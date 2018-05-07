В Сирии при выполнении планового полёта потерпел крушение российский вертолёт Ка-52

В Калининградской области вынесли приговор по делу о попытке кражи крупной партии янтаря

Короткая ссылка
В Калининградской области вынесли приговор по уголовному делу о попытке кражи янтаря в особо крупном размере, сообщает «Янтарный край».

Установлено, что с 1 ноября 2015 года по 20 августа 2016 года двое местных жителей незаконно оборудовали врезку в пульповод Калининградского янтарного комбината и установили «трал-ловушку».

Подозреваемые были задержаны сотрудниками управления ФСБ России по Калининградской области при попытке изъять с места преступления янтарь-сырец стоимостью почти 350 тыс. рублей. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.

Светлогорский городской суд признал обвиняемых виновными. Один из фигурантов приговорён к четырём годам и десяти месяцам лишения свободы и штрафу в 500 тыс. рублей, другой — к четырём годам и девяти месяцам лишения свободы и штрафу в размере 200 тыс. рублей. Вердикт не вступил в законную силу.

В 2017 году сообщалось, что в России выросли штрафы за нелегальную добычу янтаря.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Общество
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных