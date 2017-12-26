В России выросли штрафы за нелегальную добычу янтаря

В России ужесточили наказание за нелегальную добычу янтаря, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу правительства Калининградской области.

Штраф для граждан установлен в размере от 200 тыс. до 500 тыс. рублей вместо прежних 3—5 тыс. рублей.

Для должностных лиц он вырос с 30—50 тыс. до 500—800 тыс. рублей.

Юрлицам придётся платить от 10 млн до 60 млн рублей вместо установленного ранее в пределах 1 млн рублей штрафа.

«Установление более ощутимого взыскания должно привести к тому, что незаконная добыча станет экономически невыгодной. Со своей стороны, усилим взаимодействие с правоохранительными, контрольными и надзорными органами, чтобы обеспечить эффективность этих административных мер», — сказал губернатор региона Антон Алиханов.

Ранее сообщалось, что житель Украины пытался провезти через границу 12 кг похожих на янтарь камней.